Vicente Cuéllar: "Información cartográfica no se nos proporciona"

Beni, Bolivia

El presidente del Comité Interinstitucional y rector de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, se refirió a la tercera jornada de mesas técnicas que se desarrolla en Trinidad, Beni este lunes, 7 de noviembre y cuestionó al Instituto Nacional de Estadística (INE) por presuntamente negarse a entregar en físico la propuesta técnica que tienen para establecer que el Censo se realizará el año 2024.

“Estos tres días se está conociendo el trabajo que está realizando el INE de manera desglosada actividad por actividad, ayer la actividad ha estado centrada en la discusión y exposición sobre la etapa de la actualización cartográfica, la etapa más importante dentro de este proceso censal”

Asimismo, Cuéllar indicó “esperamos que se siga avanzando, pero además nosotros seguimos insistiendo (para) que toda esa documentación, esa información que están mostrando en pantalla debería entregarnos de manera impresa, porque eso nos permitiría adelantar el trabajo y llegar a las mesas técnicas con un criterio formado, lamentablemente no nos han proporcionado esa información”.

La mesa técnica que reúne a autoridades de todo el país en Trinidad, busca encontrar un consenso para definir la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda. En ese contexto desde la capital beniana, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, indicó que la evaluación de las propuestas continúa por tiempo y materia y dejó notar que los resultados tomarán, aproximadamente, unos cuatro o cinco días.

En esa línea, el recto de la Uagrm señaló “el señor viceministro (Álvaro Ruiz) manifestó que ellos (Gobierno) calculan que estas mesas técnicas pueden tardar entre más o menos cinco días, yo no me adelantaría en este momento a emitir alguna posición al respecto, porque no sabemos cuál va a ser el ritmo de avance, puesto que eso depende de cómo los técnicos hacen las observaciones a las exposiciones”.

Por eso, observó que se debe esperar a la conclusión de las exposiciones y el respectivo debate técnico para poder descartar que el Censo sea en 2023. “Tiene que haber la oportunidad de demostrar que el Censo sí se puede acortar en el tiempo y llevar adelante el año 2023”, complementó.