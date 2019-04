‘A solas’ con el nuevo director de la Felcc de Santa Cruz

El coronel Johnny Aguilera, tras su designación oficial como el nuevo director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, visitó el programa Que No Me Pierda para brindar una entrevista exclusiva, donde expresó sus expectativas en el nuevo cargo. Asimismo señaló que "No porque sea sorpresiva la designación dejará de ser un reto".