¿Aburrido del Brexit? Canal de TV británico no emitirá noticias sobre el asunto

LONDRES, 16 oct (Reuters) - Después de tres años de crisis del Brexit, Sky News está apostando a que algunos televidentes están tan aburridos del drama del divorcio que hay mercado para un canal dedicado a noticias que no tenga nada que ver con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Desde el referéndum de 2016, los políticos británicos han estado debatiendo cómo, en qué términos y si el Reino Unido debería dejar el bloque, aunque faltan poco más de dos semanas para la última fecha límite del 31 de octubre para definir el Brexit.

Un reporte del Reuters Institute for the Study of Journalism de este año mostró que más de una tercera parte de las personas encuestadas evitaron las noticias, con una mayoría citando el Brexit como la principal razón.

"Sky News Libre de Brexit" atenderá a quienes encuentran el carrusel del Brexit menos que animado, dijo John Ryley, director de Sky News.

"Sabemos que nuestros televidentes lo encontrarán valioso", dijo Ryley en un comunicado. "Brexit es una noticia histórica que tiene un gran impacto y seguiremos dándole una cobertura exhaustiva", sostuvo.

"El canal de noticias simplemente le da a las personas la opción de tomarse un descanso del Brexit, aplicar un filtro en sus titulares y escuchar de asuntos alejados de Westminster y Bruselas con un enfoque en periodismo original y contundente", agregó.

El canal estará en el aire de 1600 a 2300 GMT los días de semana en la plataforma de televisión de pago de Sky.

La compañía estadounidense de cable Comcast salió triunfante en una larga batalla para comprar Sky cuando venció a Rupert Murdoch de Twenty-First Century Fox en una subasta el año pasado.

(Reporte de Guy Faulconbridge. Editado en español por Lucila Sigal)