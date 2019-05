"Aladdin" toma vuelo con recaudación de 105 mlns dlrs en Norteamérica

"Aladdin", de Disney, está volando alto con una recaudación estimada de 105 millones de dólares en Norteamérica durante el fin de semana largo por el festivo del Día de los Caídos.

Es el sexto mejor resultado para un receso largo por el Día de los Caídos en la historia, superando la marca de 103,4 millones de dólares que obtuvo en 2011 "The Hangover Part II".

El más alto lo consiguió "Pirates of the Caribbean: At World's End", en 2007, con 139 millones de dólares en sus primeros cuatro días. "Aladdin" también está dominando los cines a nivel internacional, con 121 millones de dólares en 56 mercados.

"Aladdin" superó las proyecciones, que apuntaban a 75 millones u 85 millones de dólares a nivel doméstico, con 86,1 millones de dólares en sus tres primeros días.

La nueva versión de la película original animada de 1992, que generó 502 millones de dólares en la taquilla mundial, está protagonizada por Mena Massoud como Aladino, Will Smith como el Genio, Naomi Scott como Jazmín y Marwan Kenzari como Jafar.

La película fue dirigida por Guy Ritchie, y producida por Dan Lin y Jonathan Eirich.