Conoce los animes que estrenará Netflix en 2019

Que Netflix se está convirtiendo en el paraíso para los fans del anime es algo que dicho en múltiples ocasiones, y visto el plan de este servicio de cara a 2019 y 2020, con un incremento sustancial del número de series de animación japonesa (o imitando su estilo, como Castlevania), seguirá reinando por mucho tiempo.

Hay licencias de peso, como Diablo o Pacific Rim, y viejos conocidos, como Ultraman, por lo que nos aguarda otra etapa (y en adelante) de lo más prometedora, sin olvidar las pertinentes renovaciones, claro está. Es por ello que vamos a enumerar todos los animes que va a estrenar Netflix en 2019.

¿Y qué hay de Diablo? Nos gustaría pensar que se estrenará también en 2019, pero ha pasado poco desde que se anunció la noticia. Sí sabemos que la intención de Andrew Cosby, su guionista (creador de la serie Eureka y escritor del guión de la nueva de Hellboy en cines), es de que esté dirigida para un público adulto.

También procedente del mundo de los videojuegos, tenemos el anime de Dragons Dogma, donde seremos testigos de un hombre que busca vengarse de un dragón y en cuyo viaje tendrá que afrontar siete desafíos relacionados con los siete pecados capitales. En palabras de Sublimation, el equipo encargado:

Nosotros, el equipo de Sublimation, hemos soñado con trabajar en nuestro propia serie. Muchas veces hemos trabajado con estudios asociados para crear partes en CGI dentro de un título determinado, por lo que nos sentimos muy afortunados de trabajar con Netflix a través de este acuerdo de producción para esta serie.

La que sí tiene fecha, pero para 2020, es Ghost in the Shell: SAC_2045. Ahora bien, estará realizada íntegramente en CGI, por lo que no estamos ante un estilo típicamente anime. En este sentido, hay que mencionar tres animes más:

Spriggan: clásico de 1989 que regresará en forma de serie tras su OVA de 1998 Super Crooks: adaptación del cómic de supervillanos de Mark Millar y nuestro Nacho Vigalondo, con dibujos de Leinil Yu. Del anime se encarga Bones Vampire in the Garden: anime original de Netflix protagonizado por dos chicas, una de ellas vampira. Lo produce Wit Studio (Ataque a los Titanes)