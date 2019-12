¡Cuidado con las instalaciones eléctricas!

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

Para evitar cortocircuitos que pueden presentarse en los hogares durante Navidad y provocar un incendio, es importante seguir las siguientes recomendaciones, hecha por el Comandante de la Unidad de Bomberos, Cnl. Fernando Villarroel.

Primero debemos solicitar a un electricista revisar la instalación eléctrica y hacer los cambios que sean necesarios. Otro punto importante es no dejar las luces encendidas toda la noche, esto puede provocar un calentamiento de los cables y por consecuencia un corto circuito.

“No deben sobrecargarse los circuitos eléctricos de las viviendas. Esto se logra evitando conectar todas las extensiones en un mismo enchufe y distribuyendo la carga adicional que se genera por el uso de luces decorativas o adornos iluminados, con accesorios eléctricos en diferentes tomacorrientes del hogar”, indicó Villarroel.

Cambia cualquier interruptor o fusible averiado, defectuoso, o excesivamente caliente, por un interruptor de buena calidad de marcas reconocidas que cumplan con normas nacionales.

Recomiendan no hacer empalmes o uniones caseras entre las instalaciones navideñas, no usar de manera permanente extensiones, y sobre todo, no ponerlo debajo de alfombras, ya que pueden calentarse, provocar un cortocircuito y un incendio.

En cuanto a las luces navideñas exteriores, principalmente en puertas y ventanas, debes verificar que resistan la lluvia o la intemperie, esto lo debe indicar la etiqueta o el empaque del fabricante.