Kioto: Un parque temático lleno de turistas que te aleja del verdadero Japón

Japón es uno de mis países favoritos. Es como aterrizar en Marte, o en alguna isla perdida en el Pacífico Sur, pero sin renunciar a todo el confort y las comodidades del Primer Mundo. Es como hacer una clase avanzada de sociología mientras te deleitas con una gastronomía extraordinaria, detallista y hasta cuqui (ese bento).

Sin embargo, en aras de buscar el Japón más auténtico, podemos darnos de bruces con el artificio, la recreación, el parque temático de un Japón que fue y ya no es, o mejor dicho: de un Japón que nunca fue para que el turista medio regrese a casa con sus fotos de recuerdo. La ciudad paradigmática en ese sentido es Kioto, un lugar que tenía muchas ganas de descubrir pero que me ha decepcionado enormemente.

Artificio y simulacro

Escribo estas líneas precisamente in situ, es decir, desde Kioto. Estoy en el hotel, a pocos minutos de ponerme a desayunar. Ayer me deleité con un okonomiyaki que quitaba el sentido. Vengo de pasar unos días en Osaka, una ciudad que me ha encantado y que, irónicamente, no suele aparecer entre las preferencias de los turistas (siendo, como es, la segunda ciudad más grande del país).

Es decir, que estoy viviendo la experiencia nipona desde todas las vertientes que puedo. Incluso me pierdo horas y horas en sus centros comerciales y adquiero productos de todo tipo dando pábulo a mi vena consumista. Pero Kioto no me ha gustado. O matizo: no me ha gustado tanto como me gusta Japón.

Me ha recordado a Las Ramblas de Barcelona. A Marina DOr. A Port Aventura. Al centro de Praga. Es decir, a recreaciones para turistas. A cartón piedra. A escenario que eclipsa lo que de verdad quieres ver (si es que eso es posible). Simulacros para que las riadas de turistas venidos de todo el mundo, sobre todo de China, vivan una experiencia memorable, recorriendo todos a una, gregarios hasta el límite, los circuitos perfectamente delimitados por los templos, la calle de las Geishas, las ascensiones cruzando cientos de toriis, etc.