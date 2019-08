“Mamá Julia” recibe atención médica en su vivienda

“Mamá Julia” delicada de salud, sus familiares están consternados y es que la salud de Julia Flores Colque de 118 años, se complicó. Recibe atención médica en su casa tras que le diagnosticaran fibrosis pulmonar, tiene dificultades al respirar, por tal motivo está con oxígeno y suero fisiológico, vitaminas y minerales las 24 horas.

La centenaria dejó de recibir alimentos y líquidos por lo que tiene anemia y deshidratación. Ahora se encuentra en cama, conectada a un tanque de oxígeno, el médico Emer Balderrama y la enfermera Deysi Pérez la visitan constantemente para controlar su salud.

Su sobrina Agustina Berna Flores cuida de “Mamá Julia”, el resto de su familia sólo quieren que permanezca tranquila, porque cuando está internada se pone a llorar. Está a 64 días de cumplir 119 años.

“Junto con ella nosotros también estamos sufriendo (…) Que se acabe de una vez, me hace preocupar mucho con lo que grita. Toda la noche grita y sólo duerme unos ratos. Intento hacerle hablar, pero parece que ya no me escucha” declaró Agustina a un medio local.