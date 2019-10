Evo: "No quiero entender que la OEA está con el Golpe de Estado"

El presidente Evo Morales, dijo en conferencia de prensa, que la Organización de Estados Americanos (OEA) debe respetar la Constitución Política del Estado, y no deben adelantarse al cómputo oficial. "No quiero entender que esta misión ya está con el Golpe de Estado".

Morales pidió a la OEA que le demuestre con pruebas el fraude "no comparto con la misión de la OEA que antes de que culmine el cómputo oficial esta opinando", cualquier organismo internacional debe respetar la Constitución de nuestro país.

.Asimismo, manifestó su sorpresa el hecho de que la opinión pública ya proclame a un presidente, "tengo pruebas que pueden demostrar que existe un proceso de golpe de estado", remarcó.

Consultado sobre la creación de la Coordinadora de Defensa, lo calificó como un grupo de políticos fracasados, "se juntaron los neoliberales, los privatizadores. Gonismo, mirismo, banzerismo, democracia pactada, y todos tiene que ver con golpes de Estado". A tiempo de leer la Ley de privatización del 1992. "Que moral tienen ellos para defender la democracia", desafiando a todos a que prueben que Evo es un ladrón.

Vamos a defender la democracia, porque nosotros la hemos recuperado, no entremos la confrontación, no somos de esos, si haremos una defensa pacífica. Frente a los violentos. "No dejan avanzar con el cómputo oficial, no aceptan que un indio sea presidente", dijo Morales.

Respecto a los resultados del cómputo oficial, afirma que respetará lo que señale el Tribunal Supremo Electoral , “Si dice que hay segunda vuelta lo haremos", conclucyó".