Palacios niega vínculos con Quintana

María Palacios, quien fue aprehendida con 100.000 dólares en el aeropuerto de la ciudad de El Alto, negó tener vínculos con el exministro Juan Ramón Quintana.

“Yo no tengo nada con Juan Ramón Quintana, un año he estado sin trabajo por culpa del MAS también me han pedido que yo sea militante y por eso yo he renunciado al Ministerio de Trabajo”, aseveró.