¿Por qué la CIA no espía a los Emiratos Árabes Unidos?

Abu Dabi, Emiratos Árabes Abu Dabi, Emiratos Árabes

Los Emiratos Árabes Unidos financian al líder militar que intenta derrocar a un Gobierno reconocido por las Naciones Unidas en Libia. Ayuda a liderar una coalición de naciones que imponen un bloqueo económico a Qatar, a pesar de los llamamientos de Estados Unidos para resolver la disputa. Contrataron a exempleados de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) como hackers de élite para espiar mediante un programa que incluía a estadounidenses como objetivos de vigilancia, según una investigación de Reuters de este año.

Sin embargo, de manera extraordinariamente inusual, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no espiaba al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, según informaron a Reuters tres exempleados de la CIA familiarizados con el asunto, lo que para algunos críticos constituye un punto ciego y peligroso para la inteligencia de EEUU.

La postura de la CIA no es nueva. Lo que ha cambiado es la naturaleza de la pequeña pero influyente intervención de la nación de la OPEP en todo Oriente Próximo y África, combatiendo guerras, llevando a cabo operaciones encubiertas y utilizando su influencia financiera para remodelar la política regional de maneras, que a menudo van en contra de los intereses de Estados Unidos, según fuentes y expertos en política exterior consultados.

La incapacidad de la CIA para adaptarse a las crecientes ambiciones militares y políticas de los EAU equivale a un "abandono del deber", según dijo un cuarto exempleado de la CIA.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos no ignoran completamente a los EAU. La NSA lleva a cabo vigilancia electrónica -un tipo de recopilación de inteligencia de menor riesgo y menor recompensa- dentro de los Emiratos Árabes Unidos, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento de las operaciones de la agencia. Y la CIA trabaja con la inteligencia de los EAU en una relación de "enlace" que implica compartir inteligencia sobre enemigos comunes, como Irán o Al Qaeda.

Pero la CIA no recoge "inteligencia humana" -la información más valiosa y difícil de obtener- de informantes de los EAU sobre su autocrático Gobierno, dijeron a Reuters los tres exempleados de la CIA.

La CIA, la NSA y la Casa Blanca se abstuvieron de hacer comentarios sobre las prácticas de espionaje de Estados Unidos en los EAU. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos y su embajada no respondieron a las peticiones de comentarios.

La práctica de no intervención de la CIA -sobre la que no se ha informado previamente en otros medios de comunicación, coloca a los Emiratos Árabes Unidos en una lista extremadamente corta de países en los que la agencia adopta un enfoque similar, según exempleados de inteligencia. Entre ellos se encuentran los otros cuatro miembros de una coalición de servicios de inteligencia llamada "Los cinco ojos" (The Five Eyes): Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá.

Los espías de la CIA reúnen información de inteligencia humana sobre casi todas las demás naciones en las que Estados Unidos tiene intereses significativos, incluidos algunos aliados clave, según cuatro extrabajadores de la CIA.

El contraste más cercano a los Emiratos Árabes Unidos podría ser Arabia Saudí, otro influyente aliado de Estados Unidos en Oriente Próximo que produce petróleo y compra armas estadounidenses. A diferencia de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí suele ser objetivo de la CIA, según dos exempleados de la CIA y un extrabajador de inteligencia de una nación del Golfo. Los agentes de inteligencia saudíes han capturado a varios agentes de la CIA que intentaban reclutar a funcionarios saudíes como informantes, dijeron las fuentes.

Las agencias de inteligencia saudíes no se quejan públicamente de los intentos de espionaje de la CIA, pero se reúnen en privado con el jefe de la estación de la agencia en Riad para pedir que los agentes de la CIA involucrados sean expulsados silenciosamente del país, según dijo el exempleado de inteligencia de una nación del Golfo.

Robert Baer, exagente de la CIA y escritor, calificó de "fracaso" la falta de inteligencia humana sobre los EAU cuando Reuters se lo contó. Los políticos estadounidenses, dijo, necesitan la mejor información disponible sobre la política interna y las disputas familiares de las monarquías de Oriente Próximo.

"Si te enorgulleces de ser un servicio mundial, es un fracaso", dijo. "Las familias reales son cruciales."

"ESTADO REBELDE"

Un exresponsable de la administración del presidente estadounidense Donald Trump dijo que la falta de inteligencia de los EAU es alarmante porque la monarquía del desierto ahora opera como un "estado rebelde" en naciones estratégicas como Libia y Qatar, y también en África.

En Sudán, los Emiratos Árabes Unidos dedicaron años y miles de millones de dólares a apoyar al presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir, luego lo abandonaron y apoyaron a los líderes militares que lo derrocaron en abril. En junio, las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno mataron a docenas de manifestantes que presionaban a favor de un gobierno civil y de elecciones. Los Emiratos Árabes Unidos también han construido bases militares en Eritrea y en la autodeclarada República de Somalilandia.

"Si levantas cualquier roca en el cuerno de África, encontrarás a los Emiratos Árabes Unidos allí", dijo el antiguo empleado de la administración Trump.

Los Emiratos Árabes Unidos se han afianzado como una potencia financiera y militar en zonas "alejadas de su vecindario inmediato", según Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de la División de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.

"Ya sea en Somalia, Eritrea, Yibuti o Yemen, los Emiratos Árabes Unidos no están pidiendo permiso", dijo.

En Yemen, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han liderado una coalición de naciones que luchan contra los rebeldes Houthi alineados con Irán, pero los Emiratos Árabes Unidos han comenzado recientemente a retirar tropas en medio de la crítica internacional por unos ataques aéreos que han causado la muerte de miles de civiles, y por una crisis humanitaria que ha empujado a millones de personas al borde de una hambruna. El Congreso de Estados Unidos aprobó recientemente resoluciones para detener la venta de armas a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, pero el presidente Trump vetó las medidas.

El Gobierno de los EAU ha gastado 46,8 millones de dólares en grupos de presión estadounidenses desde 2017, según el Center for Responsive Politics.

Uno de los tres exagentes de la CIA con conocimiento de las operaciones de la agencia en los EAU dijo que la inteligencia sobre su Gobierno es necesaria por razones que van más allá de sus intervenciones regionales. Los Emiratos Árabes Unidos también están forjando lazos más estrechos con Rusia -incluida una amplia asociación estratégica firmada el año pasado para cooperar en materia de seguridad, comercio y mercados petroleros- y con China, donde el mes pasado el jeque Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi y gobernante de facto de los Emiratos Árabes Unidos, realizó una visita de tres días para asistir a un foro de economía de los Emiratos Árabes Unidos y China.

Sin embargo, algunos expertos en seguridad nacional siguen viendo suficiente alineación entre los intereses de Estados Unidos y los de los Emiratos Árabes Unidos como para explicar la continua falta de espionaje.

"Sus enemigos son nuestros enemigos", dijo Norman Roule, un agente retirado de la CIA, refiriéndose a Irán y al-Qaeda. "Las acciones de Abu Dhabi han contribuido a la guerra contra el terrorismo, particularmente contra Al Qaeda en Yemen."

MIEDO A LA DEMOCRACIA E ISLAM POLÍTICO

El príncipe heredero de Abu Dhabi controla la política exterior de los EAU, una federación de emiratos del desierto, con un pequeño grupo de asesores. Como su Asesor de Seguridad Nacional eligió a su hermano educado en Estados Unidos, Sheikh Tahnoon bin Zayed, un aficionado a las artes marciales mixtas que posee un establo de caballos de carreras árabes. Su hijo, Sheikh Khalid bin Mohammed, dirige la extensa red de vigilancia interna del país.

El creciente intervencionismo de los EAU se remonta a 2011. Las protestas masivas que exigían democracia en toda la región durante la llamada Primavera Árabe provocaron una creciente preocupación dentro de la élite del palacio de los EAU por la preservación de su propio poder, según dijo Jodi Vittori, exagente de Inteligencia de la Fuerza Aérea que ahora trabaja en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

Al igual que muchos miembros de la realeza del Golfo, los líderes de los EAU vieron las manifestaciones como una amenaza para el dominio monárquico en la región. Desde entonces han luchado contra el ascenso del Islam político y los Hermanos Musulmanes, el partido islámico internacional que subió brevemente al poder en Egipto tras las protestas de 2011 que derrocaron al presidente Hosni Mubarak. Los Emiratos Árabes Unidos cortaron el apoyo financiero a Egipto cuando Mohamed Mursi, candidato de los Hermanos, fue elegido presidente en 2012, y luego reanudaron el envío de miles de millones en ayuda después de que el ejército egipcio destituyera a Mursi un año después.

Vittori, de la Fundación Carnegie, reconoció algunos de los objetivos compartidos entre los gobiernos de Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, pero dijo que esos intereses son cada vez más divergentes, ya que la monarquía de los Emiratos Árabes Unidos se centra en la autopreservación.

"Cuando el objetivo es la supervivencia del régimen a toda costa", dijo, "el objetivo no está alineado con el de Estados Unidos".

(Información de Aram Roston; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)