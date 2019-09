¿Porqué Jennifer Aniston no tiene redes sociales?

La realidad siempre supera a la ficción y Jennifer Aniston, a pesar de haber hecho de la actuación la profesión de sus sueños, lo tiene claro. En un momento en que las redes sociales se encuentran en pleno apogeo, la intérprete ha hecho un alegato en contra del uso de este tipo de medios y a favor de la comunicación cara a cara y la defensa del ámbito privado.

Ha sido en una entrevista a la edición norteamericana de la revista InStyle, donde la popular protagonista de la serie Friends ha advertido de los peligros de ciertas aplicaciones, sobre todo para los sectores más jóvenes de la población, que todavía se encuentran forjándose su personalidad y son especialmente influenciables. "Me preocupa el efecto dañino que pueden provocar en los adolescentes, que descubren su identidad a través de personas que se exhiben con filtros y muchos cambios", ha dicho la actriz.

Para la que diera vida a Rachel en la serie Friends resulta muy preocupante que la sociedad se mida en función de los likes que reciben y de las opiniones ajenas, que siempre están sesgadas: "Dame un like, no me des un like, ¿me has dado like? Hay mucha desesperación y comparación", ha destacado la norteamericana. La actriz, que cumplió cincuenta años hace apenas unos meses, celebró una fiesta muy especial en la que pidió que nadie compartiera detalles con sus seguidores. Una 'norma' que algunos de sus amigos más íntimos como Gwyneth Paltrow o Kate Hudson no respetaron.

Y es que, a diferencia de Aniston, muchos de sus allegados son muy activos en Internet y mantienen una comunicación fluida con sus seguidores. A pesar de que la protagonista de Murder Mistery es una firme detractora de las redes sociales, ello no ha sido óbice para que en más de una ocasión se haya prestado a aparecer en imágenes que en el pasado compartiera su exmarido, Justin Theroux con sus seguidores.

No es la primera vez que la intérprete ofrece de manera pública su opinión sobre los efectos perjudiciales de las redes sociales y sus preferencias en torno a ellas. De hecho, en una entrevista a la revista Vogue USA que realizó en 2017, la actriz dijo que le daba mucha pena mirar a su alrededor y ver a la gente constantemente conectada con sus teléfonos, porque nos estamos perdiendo mucho.

En la misma línea, la intérprete comparó el efecto de las redes sociales en los jóvenes con el del tabaco, por su carácter adictivo. Según Jennifer, "ya es bastante difícil ser un niño y encontrarte a ti mismo, pero ahora tienes las redes sociales que agregan una presión extra de ver si a alguien le gusta o no le gusta algo que hiciste. Estamos creando estos nuevos desafíos que son un lastre", sentenció la actriz.