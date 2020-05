¿Resultados errados en pruebas de Covid-19?

Ciudadanos del municipio de Tarata, desconfían de las pruebas realizadas por coronavirus (Covid-19), increparon a personal de la alcaldía. Denuncian que los casos positivos dieron negativo, en una prueba realizada por un laboratorio privado.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, indicó que aguarda un informe, para proceder a investigar la cadena de muestras.

“Las pruebas mencionadas no han sido tomadas el mismo día, no han sido tomadas por el mismo personal, no fueron procesadas de la misma forma. Así que los resultados podrían ser discordantes, no solamente en este caso y ese es un aspecto que debe entender la población, que si tomamos de un día y de otro día los resultados pueden ser completamente diferentes”, explicó Mamani.