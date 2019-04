Rosca de pascua (recuerda que puedes compartirnos tus recetas preparadas en todas nuestras redes sociales) Insumos: • ½ kg harina • ½ taza azúcar • 2 huevos • 1 taza leche • 1 cda levadura • 1 cda Vainilla • 1 cda canela y clavo de olor • Sal • ¼ taza mantequilla • Dulce de leche • Crema pastelera: • 2 tazas leche • ½ taza crema de leche • ½ taza azúcar • ¼ taza almidón de maíz • 4 yemas Preparación: Para la masa de nuestra rosca colocamos en un recipiente todos los ingredientes excepto la mantequilla y batimos hasta integrar todo Y por último agregamos la mantequilla fría batir con el gancho de la mezcladora aproximadamente 5 minutos o a mano 10 minutos, dejamos reposar la masa en la heladera una hora luego estiramos, rellenamos, formamos nuestras rosca y dejamos leudar unos 20 minutos más, horneamos a 170 grados por aproximadamente 40 minutos. Para nuestra crema pastelera colocamos la leche y la crema de leche a hervir y en un recipiente aparte colocamos el azúcar el almidón y las yemas, cuando hierven nuestros líquidos vaciamos al otro recipiente y formamos nuestra crema la volvemos a la olla y no dejamos de batir con una cuchara de palo hasta que espese, retiramos colocamos un papel film tocando nuestra crema y dejamos enfriar.

