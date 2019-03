¿Sabes qué comer para rendir al máximo en tu entrenamiento?

Al momento de buscar un adecuado desempeño en nuestro deporte preferido o durante el entrenamiento, la dieta juega un papel clave. Por ello, te mostramos los alimentos que deberías evitar previo al esfuerzo si buscas rendir al máximo.

Así como hay alimentos que por sus nutrientes nos ayudan a rendir más retrasando el desarrollo de fatiga y ofreciendo energía a largo plazo, las siguientes opciones pueden obstaculizar tu desempeño y por eso, recomendamos evitarlas previo al esfuerzo:

Azúcar de mesa (en exceso)

El azúcar de mesa no es más que un tipo de azúcar simple, libre o añadido que deberíamos evitar en la dieta diaria, pero además, es poco aconsejable antes del esfuerzo.

Aunque aporta energía y para nuestro cuerpo representa glucosa, su ingesta justo antes de entrenar, sobre todo si es excesiva, puede producir una elevación brusca de la glucosa en sangre y posteriormente una pájara compensatoria que nos ocasione fatiga y malestar dificultando el rendimiento.

Platos y alimentos que nunca antes has consumido

Cuidar la ingesta de líquidos, azúcar y cafeína resulta fundamental, pero también debemos prestar atención a la fibra de nuestros platos y a otros componentes que pueden tener un efecto indeseado en nuestro cuerpo si nunca los hemos consumido.

Por ejemplo, la avena es una buena opción para antes de entrenar, pero si nunca antes la has probado, mejor no hacerlo previo al esfuerzo, ya que se trata de un alimento que puede generar gases y que tiene un efecto laxante suave. Por lo tanto, probar alimentos sobre todo si no los hemos preparado nosotros no es aconsejable.