“Scully” se recupera y su dueño es imputado

El dueño Pablo V., acusado por tratos crueles, fue imputado después de brindar su declaración informativa en las oficinas de la Fiscalía de Medio Ambiente y de la Aduana Nacional, ahora se encuentra aprehendido a la espera de su audiencia de medidas cautelares, que deberá realizarse en un juzgado del municipio de Sacaba.

El Ministerio Público lo imputó por el delito de tratos crueles a los animales, tras que el acusado arrastrara con su vehículo a su perro “Scully” por más de un kilómetro en la avenida Chapare, zona de “El Abra”.

La mascota en estas últimas 48 horas respondió favorablemente al tratamiento que recibió en la veterinaria “Mag-Vet”, se alimenta por cuenta propia y sus heridas (quemaduras de primer grado) evolucionan satisfactoriamente, indicó el veterinario Fernando Vargas, pese a la evolución aún no será dado de alta.

Cientos de personas se han manifestado en redes sociales, indicando que el can de un año, no retorne con quién le ocasionó las heridas, al momento su situación de custodia es incierta.

“Bueno lamentablemente me ha pasado esto, no ha sido a propósito ni intencional, fue un descuido un accidente, lastimé a mi perrito sin querer (…) Como se ha visto, así lo lastimé a mi Scully, no fue intencional, nosotros le queremos a mi perrito”, indicó el imputado.

El dueño del can arrastrado, Pablo V. teme por su seguridad y la de su familia, señaló que es acosado permanentemente por redes sociales.

“Me están amenazando, me están buscando, me dicen te vamos arrastrar igualito, así me dice la gente (…) Más allá de todo lo que ha sucedido, yo estoy más preocupado por mi Scully, el veterinario me mandó un vídeo donde se ve a mi perrito que ya está comiendo y tomando agüita”, declaró.