La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Las elecciones primarias para confirmar los binomios que se presentarán en las elecciones presidenciales de octubre de 2019, se llevan a cabo este domingo desde las 8 de la mañana, después de la inauguración encabezada por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque en la ciudad de La Paz.

La autoridad destacó que la votación no es obligatoria para todos los ciudadanos pues solo sufragarán los militantes habilitados de cada partido político y podrán emitir su voto por el binomio de su organización política sólo en caso de que sea su voluntad, lo que significa que no tienen obligación de acudir a sus recintos a sufragar porque no se aplicarán sanciones económicas ni administrativas. No se emitirá ningún certificado de sufragio.

Informó que el proceso electoral tendrá una duración de ocho horas, o hasta que el último militante que esté en la fila deposite su voto. Se habilitaron 7.387 mesas de sufragio en todo el país, distribuidos en 3.751 recintos electorales, y los partidos que participarán en los comicios, contarán con 49.222 delegados, entre titulares y funcionarios alternos.

"El Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales hoy inauguramos la jornada electoral en que hemos tenido un largo proceso de preparación desde lo que fue el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, su aprobación y el cumplimiento del calendario", indicó en el acto que se realizó en la ciudad de La Paz.

Desde las 04:00, el TED realizó la entrega de las maletas electorales a los notarios electorales en Tarija para estas primarias. (Twitter/TSEBolivia)

La Ley de Organizaciones Políticas (parágrafo XI del artículo 29) señala que no habrá ningún tipo de restricción vehicular para la jornada de votación, en este caso el domingo 27 de enero. Además establece que estará prohibido, a cuatro cuadras de los recintos electorales: el consumo de bebidas alcohólicas (desde 48 horas antes y 12 horas después de la votación), la realización de reuniones o espectáculos y portar armas de fuego o punzo cortantes.