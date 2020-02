A Oriente le faltó 'el centavo para el peso' y quedó eliminado de la Sudamericana

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

No siempre el equipo que domina el encuentro durante los 90 minutos, se hace de la victoria, es más se queda con sabor a poco. Eso le ocurrió a Oriente Petrolero, frente al conjunto brasileño de Vasco Da Gama, que no pudo empatar la serie (1-0) y llegar a la instancias de penales, para de esa manera tener una oportunidad de pasar a la siguiente fase. Pese a que esto no ocurrió, los cruceños dejaron una buena imagen ante su hinchada, que los despidieron entre cánticos y aplausos.

Una vez iniciado el cotejo, Oriente salió en busca del tanto que le permitiera igualar la serie, siendo incisivo por la bandas con Saucedo y Mercado, respectivamente, sin embargo Vasco Da Gama, no perdió el "tino" en la marca, y supo aguantar las embestidas refineras, que estuvieron a punto de abrir el marcador al minuto 10, luego de un disparo cruzado de Montenegro, en el cual Rojas no llega a desviar el balón hacia el pórtico brasileño.

Los minutos corrían, y ambos planteles se fueron afianzando en el gramado, los 'cariocas' empezaron a mover más el balón, realizando transiciones de defensa a ataque, encabezadas por su joven estrella Talles Magno, siendo este un dolor de cabeza para los centrales refineros, quienes en reiteradas ocasiones requirieron del juego brusco para frenar al delantero.

Pese a las llegadas del conjunto brasilero, el conjunto cruceño lograba hacerse de espacios para atacar el pórtico defendido por Fernando, quien no fue "exigido" prácticamente durante la primera mitad, ya que los intentos de Oriente carecían de la última "pincelada" para poder abrir el marcador.

Todo apuntaba que la primera mitad terminaría en blanco, sin embargo al minuto 38, Magno le quito el aire a todos los hinchas verdolagas presenten el Tahuichi, luego de un disparo de afuera del área al costado derecho de Banegas, quien pese haberse lanzado no llegaba a tocar el balón, que para fortuna de los locales, choca con el poste superior, para luego el rebote caer en las manos del portero refinero. De esa manera terminaba el primer tiempo, dejando una sensación en que los goles llegarían en la segunda mitad.

Iniciado el segundo tiempo, Oriente nuevamente, como en el comienzo del cotejo, salió en busca de abrir el marcador, y casi lo logra a los 50', luego de un rebote de Fernando, Montenegro caza el balón pero no logra darle dirección, y el balón sale por un costado.

Con el correr de los minutos, el estratega refinero "Vitamina" Sánchez, comenzó a realizar variantes, sacando en primera instancia a Carreño por Soliz, seguidamente Salinas por Zoch y finalmente a Montenegro por Castillo. Si bien los cambios parecían ser correctos, por el momento del partido, no lograron darle el "revulsivo" necesario para el equipo, ya que los espacios del conjunto brasileño se cerraron totalmente, jugando prácticamente a "la contra".

Esta estrategia, le dio efecto a los 'cariocas', ya que tuvieron 2 ocasiones claras de gol, bien contenidas por el portero refinero, quien saca un disparo dentro del área chica, y luego un mano a mano.

Ya en la parte final del encuentro, los jugadores de ambos planteles, no pudieron con la exigencia física del encuentro, los calambres se hicieron presente en gran parte de los jugadores, y el conjunto brasileño empezó a hacer "su negocio", guardando el balón y manejando los tiempos finales del cotejo. Sin embargo el partido guardaba una última emoción, y seria para los refineros, luego de que Marcos Bueno, agarra un rebote en el costado izquierdo del gramado, define cruzado ante el portero Fernando, y el balón pega en el travesaño, al minuto 96.

Terminado el cotejo, los hinchas verdolagas aplaudieron de pie el esfuerzo de sus jugadores, quienes pese a no haber podido marcar, se quedaron con el reconocimiento de su hinchada.

Con este empate sin goles, Vasco Da Gama, es el mayor beneficiado, clasificándose a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, en la cual ya podrá contar con su nueva incorporación estrella, el colombiano Freddy Guarín.