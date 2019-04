Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El abogado Jodael Bravo, defensor de Alejandro Saavedra Saavedra, uno de los acusados por el caso de presunta violación contra una joven de 18 años, manifestó que el informe forense presentado por la médica Verónica Justiniano es incompleto, ya que según sustenta que los resultados de laboratorio dieron negativo y no se detectó la presencia antígenos prostáticos (sustancia proteica sintetizada por células de la próstata) específicos.

Sostuvo que el examen macroscópico presentado por la galena tampoco describe la profundidad de la lesión, por ello, pidió que se realice una toma de las muestras de tejido de la lesión del desgarro de la joven para una anatomía patológica, y así poder valorar la data de agresión con exactitud.

Bravo se refirió acerca de la profesión de Justiniano y cuestionó que hasta la fecha no haya presentado su título como forense.

"Este informe destruye la única prueba que tienen que es el certificado médico forense. Y si usted le suma que la forense no es tal forense, que hasta el día de hoy no presenta su título, que el IDIF no se pronuncia al respecto. Esto es gravísimo para el IDIF y para el proceso", criticó.

En marzo, el equipo jurídico de Saavedra presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Justiniano, acusándola por ejercer de forma ilegal como forense, ya que aseguran que la médica no está registrada como legista.

Verónica Justiniano elaboró el informe físico y certificó un ultraje sexual y lesiones en diversas partes del cuerpo de la joven de 18 años, documento clave para la Fiscalía.