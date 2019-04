Ají racacha con chuleta de res Recuerdas que puedes compartirnos tu receta terminada en todas nuestras redes sociales Insumos: · 6 Chuleta de res · 2 lb Racacha · ½ taza Ají de colorado · ½ Ají amarillo · 2 Cebollas · 1 taza Arvejas · 3 dientes Ajo · Sal c/n · Comino · Pimienta · Aceite vegetal Preparación: Lavar y pelar la racacha cortar en rodajas, reservar. En una olla sofreír la cebolla y el ajo hasta que esté cristalina, luego incorporar ají amarillo y racacha condimentar a gusto, agregar las arvejas y dejar cocer. Sellar las chuletas de cerdo en una sartén. Añadir ají rojo y cebolla y dejar cocinar hasta que este tierna la chuleta de res.

