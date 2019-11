Albarracín critica a Cruz por participar en cabildo del MAS

La mañana de este martes Waldo Albarracín miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), pidió a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, no distorsionar la función del cargo con acciones político partidarias.



"Ayer cuando la escuche hablar a ella, lo estaba haciendo más como militante del MAS, tiene todo el derecho de militar, pero lo que no puede hacer es prostituir o distorsionar el cargo de Defensor del Pueblo, de defensa de los derechos humanos de todas las personas, no solo de los masistas", aseguró.