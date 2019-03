Alcalde peruano: 'Huancayo libre de venezolanos"

Alberto de Belaunde, congresista peruano, calificó de inaceptable que el alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, haya difundido un comunicado en el que aseveró que su municipio debe estar "libre de venezolanos".

Cantorín divulgó en redes sociales este miércoles un enunciado que rechaza directamente la presencia de venezolanos en la ciudad de Huancayo.

El municipio hizo saber su pretensión de implementar una ordenanza municipal que tenga como objetivo fomentar el empleo regional en un porcentaje superior a 80% de la totalidad del personal.

"A mí me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto. Y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar como lo hicieron, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad; no voy a permitir que nadie venga a mi tierra a faltar el respeto ni a mí ni a nadie, más aún cuando les abrimos las puertas de nuestra ciudad y les damos facilidades para trabajar", sentenció Cantorín.