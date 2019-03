Alcaldesa de Sipe Sipe no renunciará a su cargo

Cochabamba Cochabamba

Comunidades determinaron en un cabildo radicalizar sus medidas de presión exigiendo la renuncia de la alcaldesa de María Heredia del Movimiento al Socialismo (MAS). Indican que la autoridad busca tapar hechos de corrupción.

Exigen la fiscalización de 68 millones de bolivianos, que deberían estar siendo usados para obras o proyectos, acusaron a la autoridad edil de un desfalco y de incumplir el acuerdo de 7 puntos firmado la semana pasada.

“Yo no hice nada para renunciar, no voy a ceder ante el capricho de la oposición tampoco voy a renunciar (…) Soy una autoridad electa, no renunciaré, tengo que trabajar por mi pueblo” aseguró Heredia.

La autoridad indicó que se tiene prevista una reunión a las 15:00 con los sectores en conflicto, buscando una solución mediante el diálogo. Los pobladores exigen la intervención del Viceministerio de Transparencia porque indican que hasta la fecha no se ejecutaron proyectos comprometidos por el ejecutivo desde 2015.