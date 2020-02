Alerta en el deporte mundial por el coronavirus

España España

El mundo del deporte se empieza a preocupar por las competiciones que se aproximan en los próximos meses, incluso las medidas de seguridad ya se han puesto en acción para evitar más contagios.

El virus comenzó en China y de inmediato se tomaron cartas en el asunto, el Mundial de Atletismo que se iba a celebrar del 13 al 15 de marzo, se tuvo que aplazar para el 2021 en la misma sede.

En el mes de febrero algunos partidos de la Champions asiática se tuvieron que suspender, además la liga de Japón se suspendió hasta el 15 de marzo por la expansión del Coronavirus en el país. En Italia se vieron obligados a suspender cuatro partidos de la Serie A debido a que el virus llegó al país europeo. El Hellas Verona vs Cagliari, Torino vs Parma, Atalanta vs Sassuolo y el Inter vs Sampdoria no se jugaron y el riesgo de que la liga continúe es muy viable.

Competencias que podrían suspenderse

La más esperada de este 2020 son los Juegos Olímpicos de Tokyo, que estarían en riesgo si el virus sigue expandiéndose. Este miércoles el COI anunció que el destino de los Juegos Olímpicos se estaría decidiendo en un tiempo estimado de tres meses, para saber con precisión la gravedad del problema si se llegan a realizar.

Para la primera Fecha FIFA del año, los combinados asiáticos decidieron no jugar por el problema que afecta al continente. La Champions League y la UEFA Europa League han encendido las alarmas, con los equipos italianos, los compromisos de eliminatoria directa se podrían cancelar. La Eurocopa 2020 podría suspenderse si el virus sigue afectando zonas del Viejo Continente.