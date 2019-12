Always  oficializa  designación de Villegas

Súper Deportivo.- Eduardo Villegas, ex seleccionador, asumirá las riendas de Always Ready, tras la contienda que los “Millonarios” disputarán con The Strongest, este 25 de diciembre, en el estadio Hernando Siles.

“Bienvenido Eduardo Villegas”, publicó la institución en sus redes sociales, donde además se muestra la imagen del profesor levantando el pulgar. En cuanto a jugadores, la contratación de Javier Andrés Sanguinetti está confirmada; mientras las negociaciones por Edhemir Rodríguez, Didi Torrico, Jair Torrico, Carlos Lampe y Rodrigo Ramallo se encuentran avanzadas.

Respecto a la continuidad Christian Algarañaz, la directiva comenzó tratativas con Oriente Petrolero para adquirir en su totalidad los derechos del atacante. “Debo sentarme a dialogar con Oriente, la propuesta de Always está en pie, hay que hablar bien para tomar una decisión correcta respecto a mi futuro”, manifestó el futbolista, esta jornada.

¿Quién dirigirá ante el Tigre?

Tras conocerse el alejamiento de Sebastián Nuñez, directivos del plantel alteño confirmaron que Pablo Godoy, encargado de las divisiones menores, dirigirá ante los “Atigrados”, este miércoles.

Periodista.- Ángela Apaza