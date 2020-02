ANÁLISIS-Si a Apple le duele el coronavirus, seguramente también lo sufren sus proveedoras y rivales

Por Stephen Nellis y Josh Horwitz

SAN FRANCISCO/SHANGHÁI, 18 feb (Reuters) - La advertencia de Apple Inc de que probablemente no alcanzará el objetivo de ventas del trimestre por la epidemia de coronavirus apunta a los importantes problemas que sufren sus proveedores de chips y otros componentes, así como los de competidoras que también dependen de China para fabricar sus productos.

En una revisión de las proyecciones publicadas hace apenas tres semanas, la empresa de tecnología más valiosa del mundo dijo que, si bien muchas fábricas que producen iPhone han vuelto al trabajo, su crecimiento ha sido más lento de lo previsto.

El brote, que ha infectado a más de 72.000 personas y ha impedido que muchos empleados regresen al trabajo debido a las restricciones de viaje y de cuarentena, está repercutiendo en toda la cadena de suministro de la empresa estadounidense, según una fuente familiarizada con las operaciones de Apple en China.

"Si una fábrica de componentes permanece cerrada y es el único proveedor, entonces todo el mundo tiene que parar y esperar. Y si hay dos proveedores y uno cierra, entonces necesitamos que el otro haga más", dijo la fuente, que no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación y se negó a ser identificada.

Stacy Rasgon, analista de Bernstein, dijo que los problemas de Apple probablemente también signifiquen que se venderán menos chips en toda la industria de dispositivos móviles porque la gran mayoría son fabricados en China.

"Tal vez esta es la primera llamada de atención. Me sorprendería que Apple sea la única", dijo. "Cada cadena de suministro electrónico pasa por China de forma importante", agregó.

La firma de análisis Canalys estima que tanto Apple, que subcontrata gran parte de su fabricación a la taiwanesa Foxconn, como su rival Huawei Technologies tienen el 99% de su producción en China.

El mayor mercado mundial de teléfonos inteligentes probablemente sufrirá una reducción de las ventas a la mitad en el primer trimestre debido al virus, según analistas.

Las competidoras chinas Oppo, Xiaomi Corp y Vivo tienen el 83%, 72% y 65% de su producción en China, respectivamente.

Reuters informó la semana pasada que aproximadamente el 10% de los trabajadores de Foxconn en China han reanudado la producción, mientras que otras plantas en el país permanecen mayormente cerradas. Foxconn negó estas informaciones en un documento de la empresa en el que no dio más detalles.

UN MONTÓN DE PROVEEDORES

Las acciones de los proveedores de chips de Apple cayeron tras conocerse las noticias el martes, entre ellos Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) y SK Hynix.

Analistas de ANZ señalaron que Qualcomm Inc era vulnerable a las interrupciones causadas por la epidemia, ya que suministra chips de módem móvil a casi todos los principales fabricantes de teléfonos inteligentes y genera casi la mitad de sus ventas en China.

Entre los proveedores estadounidenses que hacen muchos negocios con Apple se encuentran Broadcom Inc, Qorvo Inc y Skyworks Solutions Inc.

Broadcom fabrica una gama de componentes inalámbricos para iPhone y dijo el mes pasado que había firmado un acuerdo para suministrar a Apple en el marco de contratos por valor de hasta 15.000 millones de dólares. Las ventas a Apple representaron el 20% de sus ingresos anuales en el año fiscal 2019.

Qorvo, que vende componentes que ayudan a los teléfonos a conectarse a redes inalámbricas de datos, generó alrededor de un tercio de sus ingresos de Apple en el año fiscal 2019. Skyworks, otro proveedor de componentes inalámbricos, obtuvo más del 10% de sus ingresos anuales de Apple.

Entre el resto de proveedores de Estados Unidos para Apple está Texas Instruments Inc.. En Europa, la holandesa NXP Semiconductors suministra a Apple los chips de comunicación de campo cercano (NFC) que emplea Apple Pay, la función de pagos sin contacto del iPhone, según los datos desglosados de TechInsights y analistas de la industria.

Los chips hechos por la firma franco-italiana STMicroelectronics se utilizan para la carga inalámbrica de la batería y para las cámaras de infrarrojos de los iPhone, según los datos desglosados de desmontaje. Sus acciones también caían en la sesión del martes.

Los inversores en fabricantes de chips han estado hasta ahora dispuestos a mirar más allá de las interrupciones temporales del coronavirus, esperando una recuperación de las ventas en el segundo semestre, dijo Rasgon de Bernstein.

Mike Fawkes, quien anteriormente dirigía las operaciones de la cadena de suministro de Hewlett-Packard, dice que incluso aunque quisiera, Apple probablemente no encontraría pronto fuentes de producción alternativas.

"Están atascados con China por un tiempo", dijo. "Es muy complicado cuando estás intentando manejar un gran buque de guerra como ellos".

(Información de Stephen Nellis en San Francisco y Josh Horwitz en Shangai; información adicional de Hyunjoo Jin en Seúl; traducido por Tomás Cobos)

