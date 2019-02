Angélica Sosa pide a la Gobernación mejorar atención de hospitales de tercer nivel

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, se trasladó la noche del miércoles hasta el hospital Municipal de segundo nivel de la Villa 1 de Mayo en el que notó la presencia de varios pacientes derivados de hospitales de tercer nivel.

La arquitecta destacó que los hospitales de tercer nivel no son competencia del municipio y enfatizó que no es responsabilidad de los hospitales de segundo nivel, atender "esos pacientes", pero “para no correr el riesgo de que más personas mueran por estar buscando un hospital, para ser atendidos”, los están recibiendo.

Debido a la excesiva demanda de pacientes, los centros de salud del segundo nivel están sobrepasando su capacidad, por lo que Angélica Sosa hizo un llamado a la Gobernación de Santa Cruz, para que atienda la problemática.