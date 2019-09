Antisocial prontuariado desmanteló un vehículo y lo dejó en Diprove

Personal de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) aprehendió a Julio Cesar Alba, prófugo desde el 2 de septiembre luego de robar el motorizado a su primo en Sucre, todo por una presunta deuda de $us. 5.000 y problemas familiares.

El 2 de septiembre, “Día del Peatón” fue víctima de robo de su motorizado, reportó el hecho a Diprove Chuquisaca. Julio fue captado por una cámara de seguridad en una tranca cerca del puente Arce, manejando el motorizado robado.

La vagoneta robada apareció en la puerta de las instalaciones de Diprove en nuestro departamento, como “Modo de burla” señaló el director de Diprove, impidiendo que los efectivos salgan o entren.

El motorizado estaba totalmente desmantelado por dentro, sin tablero, ni asientos. Julio y uno de sus hermanos fue aprehendido ayer encontrándole las partes robadas del motorizado de su primo. Ahora espera en una celda policial su audiencia cautelar.

“Yo intenté comprar un vehículo legal, quise cobrar una deuda en Sucre, pero no pude, entonces compré ese chuto, el de la persecución (…) Este último hemos tenido problemas, es más o menos a raíz de eso, todo va por ahí, que pague y todo eso (…) El único que tuvo que ver con todo esto he sido yo, no he participado con nadie”, declaró Julio César.