Antonio Gasalla dice que Flavio Mendoza compró un bebé

Flavio Mendoza en la boca de Antonio Gasalla con una polémica declaración. El capocómico estuvo en el estudio de Los ángeles de la mañana este jueves en un mano a mano con Ángel de Brito, con el fin de promocionar el espectáculo que realizará en Mar del Plata 2020 junto a Marcelo Polino. Sin embargo, sorprendió su actitud al referirse a la paternidad de Flavio Mendoza.

Durante la entrevista en la que recorrió su extensa carrera, el conductor mencionó su salida del espectáculo del productor, luego de no haber llegado a un acuerdo. "No me bajé de la temporada de Flavio", contestó el actor. El periodista agregó que a Mendoza no le había gustado lo que sucedió y que estaba molesto por la situación, y el capocómico respondió: "Bueno, se habrá enojado. Yo no me enojo".

Entonces, detalló que no volvió a tener diálogo con el director artístico y teatral: "Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene, compró un nene (repitió) y qué se yo”.

La primera en reaccionar fue Graciela Alfano, quien cuestionó: “¡No! ¿Cómo ‘compró un nene’?”. Sin embargo, el invitado no se dio por aludido y siguió con su relato. “A mí Flavio me mandaba un secretario de él a pararse ahí, ¿pero de qué hablamos?”, contó sobre las fallidas negociaciones.

“Flavio fue papá, no compró un nene”, intervino Ángel de Brito después de escuchar las palabras de Gasalla, mientras se escuchó que el resto de las panelistas también manifestaron su repudio. “Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá”, aseveró el actor en referencia a Flavio Mendoza, que el 12 de abril de 2018 se convirtió en padre con la llegada de Dionisio, que nació en los Estados Unidos a través del método de vientre subrogado.

En julio pasado, cuando ya se habían peleado por no lograr llegar a un acuerdo y trabajar juntos en un espectáculo, Flavio Mendoza había dejado entrever que Antonio Gasalla le había hecho un polémico comentario sobre su paternidad durante una charla telefónica. “Lo que me dijo no lo voy a repetir. Pero si hubiera estado de frente, no sé como hubiera terminado".

Fue algo sobre mi paternidad y de manera directa. Simplemente lo llamé y arrancó a decirme de todo. Si fuera otro y me dice lo que me dice, lo agarro del cuello. Pero uno lo termina perdonando porque es una persona grande. Además, está pasando un problema difícil. "Por eso lo entiendo”, contó en ese entonces el productor.