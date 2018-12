Argentina rompe relaciones diplomáticas con Nicaragua y retira a su embajador

En medio de la denuncia de violación contra el actor Juan Darthés y ante el incremento de hechos violentos con la ausencia total de las libertades democráticas en Nicaragua, los gobiernos de la Argentina y el nicaragüense elevaron el nivel de tensión al retirar a sus respectivos embajadores de las sedes diplomáticas.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, formalizó el retiro de su embajador Marcelo Felipe Valle, apostado en la ciudad de Managua, Nicaragua, quien retornará a Buenos Aires tras cumplir cinco años como alto diplomático en dicho país, que hace ocho meses atraviesa por una crisis política y social.

“Se evalúa no reponer al diplomático por el momento y hasta tanto no se restablezca el orden democrático en Managua”, dijo el comunicado.

Como contrapartida, el gobierno de Daniel Ortega también optó por retirar a su embajador situado en Buenos Aires, José Luis Villavicencio, quien ocupaba ese cargo desde el 1° de marzo de 2016.

Por un lado, el diplomático argentino apostado en Managua había sido cuestionado por la abogada de la actriz Thelma Fardín por afirmar que la denuncia de violación contra Darthés debía tramitarse en la Argentina y no en Managua, donde sucedieron los hechos. Sabrina Cantabria, abogada de la actriz, replicó: "Me sorprendió que digan que la causa se va a tramitar en la Argentina, esa posibilidad no encaja en la denuncia de Thelma. Nos sorprendió la afirmación del embajador".

La denuncia fue realizada por la actriz el pasado 4 de diciembre en la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género (Uecvg) del Ministerio Público de Nicaragua luego de que la justicia argentina expresara que no podía investigar el caso dado que sucedió fuera del territorio nacional. En su declaración, Fardín contó que la violación ocurrió el 17 de mayo de 2009 en una habitación del hotel Holiday Inn de Managua, luego de una presentación del elenco de Patito Feo en un centro comercial de la capital del país.

Desde el Palacio San Martín desecharon la idea de que el retiro del embajador Fonrouge esté relacionado con el caso Darthés y dijeron que se trataba de una decisión que se tomó porque ya había pasado allí siete años. Sin embargo, añadieron un dato llamativo: el Gobierno argentino evalúa no volver a reponer a un embajador en Nicaragua hasta tanto cese la situación de violencia y de falta de libertades por parte de la administración de Ortega.