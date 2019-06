Argentino Del Potro supera con éxito operación de fractura en rodilla derecha

El tenista argentino Juan Martín Del Potro superó con éxito el sábado una operación de la factura de rótula en la rodilla derecha que sufrió esta semana en el torneo ATP 500 de Queen’s, dijo el vocero del número 12 del ranking de la ATP.

La operación fue realizada por los doctores Jaume Vilaró y Ángel Ruiz Cotorro en la clínica Creu Blanca de Barcelona, añadió Viale.

Del Potro se lesionó el miércoles cuando, en el partido de primera ronda de Queen's contra el canadiense Denis Shapovalov, se resbaló y golpeó la rodilla que ya se había lastimado en 2018 y que lo mantuvo alejado del circuito durante gran parte de este año.

"Es un momento duro, pasar de nuevo por esto no me lo imaginaba ni un poco", dijo "Delpo" el viernes al conocer que debía operarse nuevamente. "No sé si el del otro día fue mi último partido de tenis o no. No puedo saberlo ahora", añadió.