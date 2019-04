Estados Unidos Estados Unidos

Ariana Grande volvió a mostrar imágenes de su pasado en redes sociales, en este caso un video que ha sido recibido cálidamente por sus seguidores de Instagram.

La madrugada de este lunes, Ariana Grande compartió un tierno video en el que se le puede ver cuando apenas era una niña y tenía 4 o 5 años de edad. Sin duda, su inocencia y dulzura se roban el protagonismo.

Aparentemente es su madre quien graba el video y le hace una pregunta que no logra entenderse muy bien, a lo que Ariana Grande responde: “The sun is shining so pretty (el sol brilla tan bonito)”.

Hace algunas semanas, Ariana Grande se convirtió en la artista femenina más escuchada en Spotify en lo que va del 2019 y destronó a Selena Gómez como la artista femenina más seguida de Instagram.