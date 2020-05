Arias: “Si los casos de coronavirus se elevan, se podría volver atrás en cuanto  a la cuarentena flexible en El Alto”

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, en entrevista con El Mañanero se refirió al primer día de cuarentena flexible que se registró en la Ciudad de El Alto, índico que hay chóferes y ciudadanos que no están cumpliendo con lo acordado. Respecto al sector del transporte público manifestó que existe un acuerdo de llevar solo ocho pasajeros pero que no se está cumpliendo, índico que el acuerdo es claro, que si los casos de coronavirus se elevan se podría volver atrás en cuanto a la cuarentena flexible.

“Que este experimento que se hizo en la ciudad de El Alto no sea motivo de desesperación, de susto, que nos obligue tanto a autoridades nacionales como municipales a dar un paso atrás y volver a la rigidez y generar una inflexibilización en la cuarentena”, “Si hay desorden y los casos empiezan a subir, si el peligro del ciudadano está en riesgo pero ante todo si del chófer está en aumento”, asevero la autoridad de gobierno.

Así mismo se refirió a la población, índico que los mismos no están cumpliendo con las medidas establecidas y que se meten en un coche poniendo en riesgo la salud, más aun la del conductor. Arias recordó que si la gente se acumula en un vehículo, el chófer debe apagar el motor y no avanzar hasta que solo estén ocho pasajeros como está establecido.

“Porque en un minibús y eso tienen que entender los chóferes se acumula o se meta la gente, chófer no salga, apague el motor hasta que baje y estén solo ocho pasajeros”,“porque está poniendo en peligro su vida, por dos pesos puede perder la vida, no puede ser que por dos pesos yo me infecte de coronavirus”, señalo el ministro Arias.