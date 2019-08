Arrestan a un hombre con rifle y chaleco antibalas en un Walmart

EEUU EEUU

La policía arrestó el jueves a un hombre que llevaba un chaleco antibalas, un rifle cargado y 100 balas de munición en una tienda de Walmart en Springfield, Misuri, provocando la alarma entre los clientes menos de una semana después de dos tiroteos que dejaron más de 30 muertos en Estados Unidos.

El debate nacional sobre la seguridad de la armas recobró actualidad tras un tiroteo que dejó 22 muertos en un Walmart de El Paso, Texas, y otro en Dayton, Ohio, en el que perecieron 9 personas junto con el agresor.

En el incidente del jueves no hubo disparos y no estaban claras las intenciones del hombre, dijo la policía de Springfield en un comunicado publicado en la web.

"Un veinteañero blanco armado fue detenido por un bombero armado fuera de servicio hasta que llegaron agentes al lugar y dejaron bajo custodia al sospechoso", indicó el comunicado, que señaló que el incidente ocurrió cerca de las 16.00 hora local (1900 GMT) en el suroeste de Springfield.

El individuo fue arrestado tras salir de la tienda con su arma, dijo la policía. No quedó claro de inmediato si profirió alguna amenaza o si había cometido, incluso, algún delito. Su identidad no fue facilitada y no había información disponible sobre los posibles cargos que podría enfrentar.

La policía cree que el hombre buscaba sembrar el caos, pero dijo al diario Springfield News-Leader que trabajaba para esclarecer sus motivaciones. Agentes dijeron que investigarán las cuentas del hombre en las redes sociales para intentar determinar si su conducta es amenazante.

Misuri es un estado que permite el porte de armas de fuego a la vista sin necesidad de un permiso especial, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo criminales condenados.