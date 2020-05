Artesanos de El Alto piden flexibilizar la cuarentena

Este lunes el Concejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos El Alto ( Cocedal) pidió a las autoridades municipales y nacionales la flexibilización de la cuarentena debido a la afectación económica que presenta para el sector.

“Nuestros compañeros ya no tienen con que comer, ya no tiene dinero y seguramente a nuestras autoridades no les está interesando esa situación”, aseveró el secretario general de Cocedal, Hector Delgado.