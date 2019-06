Atracadores de la avenida Moscú delinquen a bordo de una vagoneta Toyota

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Los dos antisociales que perpetraron un atraco este martes por la tarde en la zona de la avenida Moscú, fueron identificados y denunciados por ser los mismos autores que asaltaron a dos transeúntes la semana pasada en el barrio Dulce Hogar, ubicado en la zona de la avenida Santos Dumont.

Una de las víctimas, dijo a Notivisión que ambos antisociales lo abordaron junto a su hermano cuando caminaban por la zona al promediar las 20:00 horas, y cuando intentó darse a la fuga los sujetos lo alcanzaron, golpearon, lo despojaron de un celular y le robaron Bs. 100.

"Estaba corriendo, me alcanzaron, me dieron para mi cachazo, me robaron mi celular y mi plata. Esa vagoneta la reconozco, estaba sin placa", afirmó.

El modus operandi empleado por estos malhechores tiene un común denominador: interceptar a sus víctimas, amenazar y golpear con sus armas de fuego, despojarlos de sus pertenencias, y darse a la fuga a bordo de un motorizado tipo de taxi, marca Toyota y de color azul, según registran las cámaras de vigilancia.

Precisamente con este vehículo es que los delincuentes se movilizaron ayer para asaltar a dos jóvenes en la zona de la avenida Moscú a quienes le robaron Bs. 3.000. En un principio se dio a conocer que eran Bs. 50.000 el monto hurtado, pero agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aclararon este miércoles, tras la toma de declaración de las víctimas, de que el monto sustraído fue Bs. 3.000 y que los Bs. 50.000 ya habían sido depositados en una entidad financiera.

Desde la unidad investigativa policial, aseguran que estos dos atracadores se movilizan por la zona en complicidad de un tercero.