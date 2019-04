Atraco e intento de homicidio a un taxista

Cochabamba Cochabamba

Anoche dos delincuentes abordaron un taxi en Chimboco-Sacaba intentaron atracar al conductor, estos serían de 17 a 18 años, contrataron los servicios del conductor para que los llevara al sector de la Escuela Básica Policial (ESBAPOL), al llegar a un lugar poco concurrido encañonaron al taxista.

Amedrentaron al conductor con un arma de fuego para que abandone el motorizado y poder darse a la fuga, el conductor logró escapar y llegó a un módulo policial, donde uniformados activaron el plan “Z” y realizaron la persecución.

La policía persiguió a los delincuentes desde Sacaba hasta el centro de la ciudad en el Cercado, siendo interceptados en la avenida “6 de Agosto”, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

"Me llevaron a una calle y me hicieron parar normal, de repente me encañonaron y uno de ellos disparó, pero no salió la bala. Ni bien escuché eso salté del auto, corrí al monte y les grité ‘llévenselo’, después fui a una estación policial", relató la víctima.

El comandante de la policía, Cnl. Raúl Grandy, indicó que la oportuna acción del taxista permitió que los antisociales sean detenidos, ahora se encuentran en carceleta de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).