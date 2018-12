Violador en serie fue aprehendido por efectivos de inteligencia del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), en la avenida 25 de mayo este domingo en la noche, después de que vejara sexualmente a una joven que amedrentó con un arma de fuego.

“La joven asegura que fue vejada sexualmente, posteriormente el agresor le sustrajo la suma de Bs. 900 y un teléfono celular. Personal de Inteligencia y la Policía tuvieron conocimiento del hecho, realizando el seguimiento de las características dadas por la víctima” informó el Cnl. Faustino Mendoza, Comandante General de la Policía.

David Junior Sura de la Cruz de nacionalidad peruana ya estuvo recluido en el penal de “El Abra” por robo agravado y violación. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) establecerá si está relacionado con dos casos más.

Sura declaró ser inocente y negó tener relación en nuevos hechos delictivos. “Hay que revisar las cámaras del hostal, las grabaciones no mienten (…) porque se supone que soy un violador múltiple no, que me trasladen al exterior, soy un peligro para sociedad” declaró a la prensa.