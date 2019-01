Policía frustra un atraco en el Banco Mercantil en Cochabamba

Cochabamba Cochabamba

Al promediar las 14:00 de este sábado, se produjo un intento de atraco en una de las sucursales del Banco Mercantil de Santa Cruz en la ciudad de Cochabamba. La Policía realizó un trabajo de inteligencia y logró frustrar el asalto en la entidad bancaria que está ubicado en las calles Calama y Nataniel Aguirre.

En el lugar se desplegó un gran operativo policial donde grupos de agentes de inteligencia acordonaron la zona y se logró detener en el interior de banco a seis personas, que según los informes preliminares se trataría de extranjeros que intentaron perpetrar el atraco.

Los detenidos fueron llevados hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para su toma de declaración, mientras que la Policía procedió a desalojar a los empleados de la entidad. No se reportó heridos ni víctimas fatales.

La Policía montó un gran despliegue policial en la zona de la entidad bancaria.

Video: Raúl Rojas pic.twitter.com/DWotEE6Q9B — NotivisionBO (@NotivisionBO) 26 de enero de 2019

Trabajadores del Banco Mercantil fueron resguardados por la Policía. pic.twitter.com/CmpN1JIiYg — NotivisionBO (@NotivisionBO) 26 de enero de 2019

Los reportes aún no confirmados, señalan que los atracadores ingresaron en el banco vestidos con overoles de Entel. Un uniformado redujo a uno de los presuntos delincuentes para trasladarlo hasta dependencias de la Felcc.

Asimismo, otros efectivos policiales subieron hasta los techos de los edificios que están aledaños al Banco para reducir al grupo delincuencial, aunque no se escucharon disparos de fuego de ambos lados.