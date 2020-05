Australia: más de 100 periódicos dejaron de imprimir

Australia Australia

Los medios impresos en todo el mundo han sido afectados de gran manera por la pandemia del coronavirus, es el caso de la casa editorial News Corp Australia, parte del conglomerado News Corp de Rupert Murdoch, que cerrará, manteniendo únicamente en formato digital un total de 112 periódicos regionales y locales que le pertenecen.

La decisión fue anunciada esta semana por el presidente ejecutivo del consorcio mediático, Michael Miller, que hizo referencia al doble impacto del covid-19 y las plataformas tecnológicas que no remuneran al editor local. El responsable agradeció a los trabajadores su profesionalidad, dedicación y contribución, y también sus años de servicio invaluables.

El número del personal que será despedido no ha sido confirmado, pero el cambio implica la suspensión de cientos de empleos, estiman en el sindicato Media Entertainment and Arts Alliance y recoge The Guardián. El dirigente sindical, Paul Murphy, señaló que los empleados se habían enterado de la decisión a través de las filtraciones a la prensa.

News Corp Australia suspendió 60 cabeceras periodísticas en abril, cuando el coronavirus dio un golpe a la economía. Según el diario británico, desde el principio parecía poco probable que aquellos medios volvieran a imprimirse alguna vez. No obstante, de esas seis decenas la empresa reanudará las ediciones impresas de tres periódicos de la zona de Sídney, porque reciben ingresos considerables de la publicidad inmobiliaria.

Las 76 cabeceras que el consorcio está dispuesto a mantener en línea elevarán a 92 el número total de sus ediciones digitales. El cierre definitivo es el destino de otras 36, lo que asesta un inmenso golpe a las comunidades locales y también enfatiza la gravedad de la crisis que enfrenta el periodismo regional y local.