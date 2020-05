Una niña de 15 años, se vio obligada a viajar 1.200 kilómetros en bicicleta con su padre discapacitado, Mohan Paswan, a cuestas para volver a su pueblo de origen, porque ya no podías subsistir en Nueva Delhi por los estragos económicos que ha generado la pandemia de coronavirus en esa localidad.

The Hindustan times reseñó la historia de Jyoti Kumari, quien emprendió el largo viaje de siete días pedaleando hasta la aldea natal de la familia, Darbhanga, en el estado de Bihar. Durante la travesía sobrevivieron gracias a la comida y el agua que les ofrecían en la carretera.

Padre e hija tomaron la decisión de volver a su aldea después de que Paswan, conductor de un triciclo motorizado, se quedara sin fuentes de ingreso debido a las medidas de confinamiento impuestas ante el brote de coronavirus, por lo que les fue imposible cubrir sus necesidades básicas.

La proeza de Jyoti no ha pasado desapercibida por el presidente de la Federación de Ciclismo de la India, Onkar Singh, quien aseguró que la joven de 15 años será invitada a realizar una prueba para ingresar como aprendiz en la Academia Nacional de Ciclismo.

15yrold #JyotiKumari travel 1200km frm #Delhi to Darbhanga on cycle



to bring her injured father home aftr the two could not afford transportation their state



while cyclin at night as we used to see hundreds of migrants walking on d highways-Jyoti#coronavirus #lokdown #India pic.twitter.com/FDPIxOnbG1