Blackburn: “Es una vergüenza para el fútbol boliviano”

Rolando Blackburn, delantero de The Strongest, manifestó su total rechazo y además exigió una sanción por los insultos racistas que obligaron a Serginho a abandonar el campo de juego antes de finalizar la contienda disputada entre Wilstermann y Blooming , ayer.

“Es una pena que se obre así, esto no debe pasar a estas alturas de la vida. Espero se tomen cartas sobre el asunto porque es una vergüenza y daña la imagen del fútbol boliviano. A mi también me sucedió y por eso espero que se sancione y no se siga dando”, manifestó el panameño.

Por su parte, la directiva “Atigrada” también se pronunció respecto a este tema mediante un comunicado oficial que dice: “” El Club The Strongest repudia todo acto de discriminación y racismo en el fútbol boliviano. Creemos firmemente que el deporte debe unirnos como personas y hacernos mejores como sociedad. Nuestra institución está dispuesta a sumar esfuerzos con los demás clubes para poner punto final a estos hechos retrogradas y bochornosos, que empañan la sana actividad y entorpecen nuestro crecimiento”.