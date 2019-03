Bolivia aclara que Unasur sigue vigente, pero admite dificultades

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El canciller del Estado Diego Pary, aclaró este domingo que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) continúa vigente, esto tras el anuncio de Ecuador de que se retirará del bloque, aunque admitió que hay dificultades para dirigirlo, ya que Bolivia ocupa la presidencia pro témpore, por el complejo escenario que hay en la región.

El presidente ecuatoriano dijo el miércoles pasado que se tomó la decisión de retirar a su país de la Unasur e inclusive solicitar la devolución en Quito del edificio que alberga a la secretaría general del organismo, que se encuentra acéfala desde 2017, tras la salida del expresidente colombiano Ernesto Samper.

“La Unasur tiene dificultades, seis naciones pidieron suspender su participación (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay), pero sigue vigente y mientras todos no decidan otra condición, seguirá existiendo. Cada país tiene los mecanismos para su retiro del bloque y hasta el momento solamente Colombia ha seguido ese procedimiento, los demás siguen siendo miembros”, remarcó Pary en el programa “El pueblo es noticia”.

Indicó que actualmente no hay condiciones para una cumbre de presidentes o una reunión de ministros, pero dijo que ello no depende solo de la presidencia pro témpore, sino de los integrantes de esta apuesta de integración. Por ahora, los estados que no objetaron su participación en el bloque son Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela.

“Desde la presidencia pro témpore tomamos acciones para coordinar temas técnicos. Incluso desde Porsur (bloque que intenta armar Chile) indicaron que tomamos acciones para el reimpulso de la Unasur. Hay un complejo escenario en la región y hay que esperar para que ello cambie. Seguiremos trabajando por la Unasur”, subrayó el ministro de Relaciones Exteriores.

En abril del año pasado, el presidente Evo Morales convocó a sus colegas del bloque a reflexionar y fortalecer la unidad a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que los separa para avanzar en la integración y hacer frente a los desafíos actuales. Hizo la reflexión en las instalaciones del Parlamento Suramericano, en el departamento de Cochabamba.

Sobre el pedido ecuatoriano de la devolución del edificio de la secretaría general, Pary sostuvo que, si ese país renuncia a ser parte de la Unasur, Bolivia pone a disposición la construcción en Cochabamba para que funcione la secretaría, hasta que se generen otras condiciones que permitan relanzar este bloque regional.