Budín de carne! (Recuerda que puedes compartirnos tu receta terminada en todas nuestras redes sociales) Insumos: • 1 kilo de carne molida • 1 huevo ligeramente batido • 3 cucharadas de pan rallado • 12 salchichas • 1 cebolla blanca • 1 cucharada de perejil • Pimienta • 1 pimiento morrón • Aceite • Sal • Pimienta • 1 queso criollo • Quinua Preparación: Precalentar el horno a 200 °C. Mezcla la carne molida en un bol con el huevo, el pan rallado, y salchicha, pimento morrón en cubitos la cebolla, el perejil, 1 cucharadita de sal y una cantidad generosa de pimienta. Amasar bien. Pasa la carne molida a la bandeja o fuente y alisa la parte superior. Coloca el queso criollo presionando un poco y cubre la parte de arriba con aceite Coloca la bandeja o fuente en la cesta e introdúcela en el horno por 25 minutos y asa el budín de carne hasta que presente un bonito color tostado y esté bien hecho. Deja reposar el budín al menos 10 minutos antes de servirlo. Después, córtalo medallones. Acompañar con quinua Acciones Mezclar la carne molida Poner al horno el budín de carne. Acompañar con quinua y servir. Venta del plato Preparar un delicioso budín de carne es la receta perfecta para sorprender a los amigos y familia, una receta que te hará derretir de sabor.

A post shared by Cocineros Bolivianos (@cocinerosbolivianos) on Apr 15, 2019 at 8:11am PDT