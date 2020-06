Buscan a mujer con Covid-19 que llegó en un vuelo desde Trinidad a Cochabamba

Autoridades buscan a una mujer que tiene coronavirus (Covid-19), viajaba en un vuelo de Trinidad a Cochabamba, rumbo a La Paz. El Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, indicó que esta persona estaría en el departamento y asistió a una clínica privada.

Acudió también al hospital Viedma, pero no quiso realizarse ninguna prueba para descartar o confirmar Covid-19. Arias reiteró que se tiene identificada a esta persona, pero desconocen su paradero.

“La señora no quiso realizarse ninguna prueba, entonces volvió a la clínica privada, en la misma le indicaron que debía internarse. Los hijos autorizaron su salida (…) No sabemos el destino de esta señora, tenemos el nombre y ruta realizada, pero no sabemos en donde está en Cochabamba”, señaló el ministro.