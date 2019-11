Camacho: "No me fui ni me pienso ir, así me cueste mi propia vida"

Ante las especulaciones en las redes sociales sobre la supuesta huida del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aclaró no piensa irse del país, así le cueste su libertad o hasta su propia vida.

"No me fui ni me pienso ir de mi país, no voy a huir así me cueste mi libertad o mi propia vida; fue un compromiso y lo voy a cumplir... no pienso fallar mi palabra! No soy delincuente pero tampoco cobarde!! vamos de frente y sin miedo, porque voy con fe", publicó en su página de Facebook.

Explico que está al tanto de que la sucesión presidencial de acuerdo a la nueva constitución, solo llega a diputados, pero el fin es que llamen a nuevas elecciones inmediatamente, asegurando que esa es la única garantía para los bolivianos.

Asimismo, hizo un llamado a la población para que no se dejen llevar por especulaciones de quienes solo buscan sensacionalismo. "Con lo que sucederá en la noche, hoy propongo medidas que nos van a dar en cuestión de días la libertad de toda una nación", anticipó Camacho.