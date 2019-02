Canudas vuelve a la Alcaldía y asegura que 'pondrá mano dura'

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Vuelve a la gestión. Entre aplausos y sonrisas, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, presentó a José Canudas como nuevo director del mercado La Ramada antiguo.

La mañana de este viernes, en conferencia y de manera directa, Canudas afirmó que una de sus primeras acciones en el Municipio cruceño será 'poner mano dura' contra los comerciantes ambulantes que no cumplan la Ley de Ordenamiento de Mercados, y que dispondrá de al menos 300 gendarmes que realizarán dos turnos.

"Vamos a poner mano dura, vamos a cerrar con todas las tiendas (que no cumplan la ley) que hay en La Ramada, para que ellos tampoco hagan sus desdobles que están acostumbrados a hacer sobre las aceras", indicó.

El nuevo director del antiguo mercado La Ramada, ejerció antes como secretario de Seguridad Ciudadana y en su gestión estuvo involucrado en el caso dron, donde fue acusado por tres presuntos delitos. El caso se destapó luego de que la Policía se rehusara a recibir equipos adquiridos por la Alcaldía cruceña por 3,7 millones de bolivianos, por considerar que la compra no se ajustaba a los requerimientos.

Sosa manifestó que la nueva autoridad recibió el respaldo de ella y del alcalde Percy Fernández, además, indicó que para los operativos que el oficial realizará en el mercado estará acompañado con guardias municipales.

"Aquellas personas que no obedezcan la orden de retirarse, (sus cosas) van a hacer decomisadas y no van a hacer guardadas, van a ser entregadas directamente a los hogares, para que después no digan dónde están mis cosas. Así se los voy a hacer explicar a ellos", dejó en claro Canudas.