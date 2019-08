Caso audios de corrupción: Hay un sentenciado y nueve imputados

Quillacollo, Cochabamba Quillacollo, Cochabamba

El caso “audios de corrupción” tiene un sentenciado, nueve imputados y tres “desaparecidos”. Seis grabaciones y un video, en enero, pesaron contra el entonces alcalde suplente, Zacarías Jayta y el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga. Se los acusó por presunto cobro de "coimas" para la adjudicación de proyectos.

En julio se han conocido más de 30 audios de WhatsApp, eso complicó el caso debido a que fue involucrado un diputado nacional y el alcalde suspendido de ese municipio. Los implicados son acusados de cobrar coimas por la adjudicación de obras y proyectos, además de definir quiénes ocuparían los cargos jerárquicos.

En la actualidad, hay un sentenciado, seis con detención preventiva, tres con medidas sustitutivas y otros tres “desaparecidos”. Gerson E., exjefe de Recursos Humanos; Florens A., ex secretario de Finanzas; Osmán P. y el ex jefe de personal de Salud fueron enviados a la cárcel de Arani, San Antonio, San Pedro, respectivamente.

Se sumó, Henry C., ex jefe de Transportes, quien fue enviado al penal San Pedro, por el caso, también tienen esa medida, el ex alcalde Jayta y el ex presidente del Concejo Víctor Osinaga en las cárceles de San Sebastián y San Pablo, desde el 1 de febrero.

“De acuerdo a la Ley 152, concreta y expresamente indica que no es posible que se ordene la detención preventiva de un asambleísta, el Ministerio Público tiene que cumplir independientemente el criterio político de cualquier otra persona, no está sujeto a criterios políticos de nadie (…) El Ministerio público ejerce la acción pública penal no se querella”, aseguró el fiscal departamental, Juan de la Cruz Vargas Vilte.

En tanto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Gómez consiguió la detención domiciliaria, al igual que el alcalde suspendido, Eduardo Mérida. Noé B., ex director de Educación, tiene medidas sustitutivas, pero en libertad.

El primer sentenciado de la investigación, es el ex secretario General, Grover Corrales. Se sometió a un proceso abreviado y le dieron cuatro años de prisión en San Pedro, el 12 de julio.