Caso audios de corrupción: Ex secretario de Jayta es imputado

Quillacollo, Cochabamba Quillacollo, Cochabamba

Grover Corrales ex secretario General de la Alcaldía de Quillacollo, se presentó de manera “voluntaria” a la Fiscalía a fin de someterse al proceso investigativo por el caso “audios de corrupción”, fueron más de siete horas que prestó declaración, salió enmanillado y fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Un juez debe definir su situación jurídica en audiencia de medidas cautelares, además se conoce que los fiscales asignados solicitarán la “reserva del proceso”, según fuentes cercanas a esa institución.

El ex funcionario estaba “prófugo” y con un mandamiento de aprehensión en su contra, desde el 1 de febrero. El 30 de enero de 2019 fue citado a declarar al igual que el entonces alcalde Zacarías Jayta y el presidente del Concejo Municipal Víctor Osinaga, pero no se presentó.

Corrales está imputado formalmente por los delitos de concusión y uso indebido de influencias, por el caso de supuesta corrupción y cobros irregulares en contratos con empresas involucra a ocho personas, “La reunión de los 8”, así se denominaba el encuentro entre los acusados y ellos definían cómo repartir las coimas.

Por este caso hay tres imputados: El ex alcalde Zacarías Jayta, ex presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga y ahora el ex secretario General, Grover Corrales, también son investigadas otras cinco personas más, el actual alcalde Willy López y otra concejal.