Crisis en Quillacollo: nuevo alcalde suplente y más denuncias

Antonio Montaño del Frente Para la Victoria (FPV) es el nuevo alcalde suplente de Quillacollo, quien asumió como autoridad el 1 de febrero, después que Zacarías Jayta (FPV) presentara su renuncia, la ex autoridad tiene un proceso penal por el caso “audios de extorsión” para adjudicar proyectos municipales. El presidente del Concejo Víctor Osinaga también estaría implicado en el caso, por lo que ambos tienen detención preventiva en recintos penitenciarios.

Quillacollo ha sido el municipio más inestable de Cochabamba, siendo que desde el 2006 asumió Hugo Miguel del Movimiento al Socialismo (MAS) en medio de presiones y movilizaciones populares; el 2008 ingresó Orlando Espinoza (MAS), siendo su gestión marcada por huelgas y protestas. En 2009 Marcelo Galindo (MAS) asumió la alcaldía.

En 2010, Héctor Cartagena (Unidad Nueva Esperanza - UNE) ganó las elecciones, tomó juramento en medio de conflictos y a horas de su posesión fue suspendido del cargo. El mismo año asumió como interina Carla Lorena Pinto (MAS). También en 2010, asumió Mirtha Condori (MAS).

A finales de 2011, Charles Becerra (UNE) ganó elecciones y fue posesionado en febrero de 2012. Pero, luego juró al Movimiento al Socialismo (MAS). El 2015 Eduardo Mérida (FPV) ganó las elecciones, siendo suspendido por el concejo el 2018, por el proceso de supuesta falsificación de la certificación de su libreta de servicio militar

El 9 junio de junio de 2018, Zacarías Jayta (FPV) fue designado alcalde suplente. Renunció mientras estaba aprehendido en días recientes, actualmente Antonio Montaño (FPV) ocupa la silla edil del municipio.

Ahora la concejal, Angelina Zeballos, denunció casos de nepotismo y cobros irregulares en el municipio, durante su entrevista en El Mañanero. “La Contraloría General del Estado investiga casos de nepotismo desde la gestión de Mérida, no puedo ocultar estos hechos, de lo contrario sería yo cómplice” señaló la autoridad.

El actual alcalde de Quillacollo, Antonio Montaño, indicó que su situación como autoridad debe ser ratificada legalmente.

“Se me acusa de no tomar ninguna acción, sólo pido que me dejen conocer la situación del municipio. Tengo una hermana que trabaja en la alcaldía hace 32 años, debo consultar su situación con los abogados laboristas, mi persona no realizó ninguna designación y no se me puede acusar de nepotismo. Sólo pido que se me deje trabajar, seguramente tomaré medidas drásticas desde hoy, revisaré las planillas” indicó Montaño.